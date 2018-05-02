7 قتلى في هجوم انتحاري استهدف مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

قتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري على مقر المفوضية العامة للانتخابات الليبية في طرابلس، اليوم الأربعاء.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل تلفزيون "218" الليبي عن المدير العام للمفوضية سعيد القصبي قوله إن "7 قتلى سقطوا في الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية"، موضحا أن "انتحاريين فجرا نفسيهما بحزام ناسف داخل أسوار مقر المفوضية".

© AFP 2018 / Abdullah Doma مقتل 3 من القوات المسلحة الليبية وداعشي في اشتباكات جنوب طرابلس

وبحسب القصبي، فإن "أجزاء كبيرة من مقر المفوضية احترقت"، فيما "تدخلت قوة الردع الخاصة وأنهت الهجوم".

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

