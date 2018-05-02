هجوم إرهابي آخر يستهدف مقر الأمم المتحدة في طرابلس

استهدف هجوم إرهابي مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، بعد وقت قليل من تفجير انتحاري استهدف مقر المفوضية العامة للانتخابات في العاصمة الليبية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر تلفزيون "218" الليبي أن "هجوما إرهابيا آخرا استهدف مقر الأمم المتحدة"، دون الإشارة إلى وقوع أي ضحايا أو خسائر.

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori 7 قتلى في هجوم انتحاري استهدف مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

في السياق ذاته أفادت القناة أن "قوات الردع الليبية ألقت القبض على مسلح بالقرب من مفوضية الانتخابات" التي تعرضت للهجوم في طرابلس، كما أشارت إلى أن "قوات الأمن تتعامل مع سيارة مفخخة بالقرب من مقر المفوضية".

وقتل اليوم الأربعاء ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري على مقر المفوضية العامة للانتخابات الليبية في طرابلس.

وكان الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، قد أسفر عن مقتل 7 على الأقل. كما تسبب في احتراق جزء كبير من المقر.