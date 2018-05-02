افتتاح طريق الحرير البحري بين الأردن والصين

افتتح في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء 2 مايو/ أيار، مركز طريق الحرير البحري لمنتجات مقاطعة فوجان ومركز تجربة "ليون آن امبراطورية بامبو" ومعرض جومو.

عمان — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) فقد "افتتح وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، اليوم الأربعاء، مركز طريق الحرير البحري لمنتجات مقاطعة فوجان ومركز تجربة (ليون آن امبراطورية بامبو) ومعرض جومو في عمان".

© REUTERS / SHANNON STAPLETON ماكرون: لا يمكن أن يكون طريق الحرير في اتجاه واحد

وأكد السفير الصيني في عمان، بان ويفانغ "أهمية سياسة الطريق الواحد والحزام الواحد في تعزيز التعاون بين الأردن والصين وجميع الدول الواقعة على الطريق"، مستعرضا المشاريع والاستثمارات الصينية في الأردن والمساعدات الصينية للمملكة.

من جهته قال وزير النقل الأردني الأسبق يحيى الكسبي "عمق ومتانة العلاقات الأردنية الصينية والعلاقات الدبلوماسية المتجذرة بين البلدين"، مشيرا الى أن "الصين من كبار الشركاء الاستراتيجيين للأردن".

واشتمل الحفل على عرض لمقاطعة فوجان ومدينة يون آن ومدينة نآن آن، وندوة لماركة جومو التي تعتبر أكبر ماركة صينية للأدوات الصحية، وعرض عن سلسلة صناعة الخيزران في مدينة يونان الصينية، كما أطلق نائب رئيس مجلس إدارة جومو لنسين أن علامة جومو في الأردن، فيما قدم شين يان من مقاطعة فوجان ورقة عمل عن مقاطعة فوجان بعنوان "فوجان الجديد وانطلاقتها الجديدة وفرصها الجديدة".