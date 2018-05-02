الصليب الأحمر: من المبكر الحديث عن "بلقنة" سوريا

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إنه من المبكر الحديث عن "بلقنة" محتملة في سوريا.

جنيف — سبوتنيك. وقال ماورير في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، اليوم الأربعاء، "من المكبر الحديث "بلقنة" محتملة في سوريا. نحن لا نرى أن (النزوح) يحمل طابعا منتظما، نحن نسمع بمخاوف حول عمليات نزوح. ونتساءل، لأي درجة هي طوعية. خليط النهج — الطوعي والقسري واضح للجميع، ومن يراقب الوضع. لكن السؤال يكمن هل يوجد لدى الناس خيار آخر".

© Sputnik . MOHAMMED MAAROF الصليب الأحمر: قافلة مساعدات دخلت الغوطة السورية وأفرغت كل حمولتها

وشدد ماورير، على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشير دائما إلى الحاجة الطبيعة الطوعية لعمليات النزوح وإمكانية العودة عند ظهور الفرصة لذلك.

واعتبر ماورير، أن عملية النزوح لا تدل حتى الآن على مخطط واضح لتقسيم الدولة.

هذا وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، قد حذر سابقا من خطر تجزئة (أو بلقنة) في سوريا واحتمال تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ اللاعبين الدوليين الرئيسيين.