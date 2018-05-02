نائب أردني يتحدث عن أسباب نقل سفير الأردن بإسرائيل إلى مقر الوزارة

أكد مسؤول برلماني أردني، عدم وجود رابط بين نقل سفير بلاده في إسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية في عمان، وبين التطورات التي تشهدها العلاقات الأردنية– الإسرائيلية مؤخراً، ومن بينها رفض الأردن لقرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وترحيب الجانب الإسرائيلي بذلك.

عمان- سبوتنيك . وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، رائد الخزاعلة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أنا أتوقع أنها حركة تنقلات طبيعية، لأنني أعلم أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يعمل على تعديل نهج، وهذه معلومة لدي أن الأمر عبارة عن تغيير مواقع أو إحلال مسؤولين مكان مسؤولين".

وأضاف الخزاعلة "التنقلات تعمل على رفع السوية بشكل عام، لذا أتوقع أن ذلك من باب التغيير لا أكثر ولا أقل، وليس مرتبطا بموضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وصدر اليوم قرارا بنقل السفير الأردني في إسرائيل، وليد عبيدات، من السفارة الأردنية إلى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة عمان.

وبحسب الجريدة الرسمية الصادرة عن الحكومة الأردنية، فقد "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 7119 بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2018 المتضمن الموافقة على نقل السفير وليد عبيدات من السفارة الأردنية في دولة إسرائيل إلى المركز اعتبارا من تاريخ 15 تموز/ يوليو 2018".

وتجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وافق على قرار مجلس الوزراء بنقل عدد من الدبلوماسيين الأردنيين من مكان خدمتهم في خارج البلاد إلى المركز. إلا أن للسفير الأردني في إسرائيل حساسية، إذ أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية شهدت توتراً في العام 2017 على خلفية أحداث تتعلق بالمسجد الأقصى، وثم مقتل أردنيين على يد حارس في السفارة الإسرائيلية في عمّان.

ما سبق نتج عنه، خلو السفارة الإسرائيلية في عمّان، من طاقمها شهوراً عدة، وتبدل الحال عندما قدمت إسرائيل اعتذارا للأردن، وشهد الشهر الماضي وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى عمّان. إلا أن حدث نقل السفارة الأمريكية المرتقب إلى القدس، يطرح تساؤلاً إن كان نقل السفير الأردني من تل أبيب إلى عمّان له علاقة بالحدث المرتقب الذي رفضه الأردن منذ اللحظة الأولى.