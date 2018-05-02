البرلمان العربي: الهجوم على "مفوضية الانتخابات" اعتداء على حق الشعب الليبي في الأمن والاستقرار

أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الموظفين وقوات الأمن، وأعرب عن خالص تعازيه لدولة ليبيا ولأسر الضحايا.

وقال السلمي، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن الاعتداء على مفوضية الانتخابات، هو اعتداء على حق الشعب الليبي في الأمن والاستقرار وبناء دولته ومؤسساته الوطنية، مضيفا أن البرلمان العربي يُدين ويستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها عصابات إجرامية لخدمة أجندات تستهدف أمن واستقرار الشعب الليبي الشقيق.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان رسمي، اليوم إن الهجوم الانتحاري الإرهابي، على مقر المفوضية العامة للانتخابات في طرابلس، أسفر عن سقوط 7 قتلى على الأقل، وأنه محاولة يائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي بالبلاد.

وأكد السلمي على وقوف البرلمان العربي مع الشعب الليبي، ضد كل ما يهدد أمنه، ويعطل مسار العملية السياسية التي شهدت تطوراً إيجابياً ملموساً في الآونة الأخيرة من جميع الأطراف السياسية الليبية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، جميع أبناء الشعب الليبي وجميع القوى السياسية للوقوف ضد هذه الأعمال "الإجرامية الجبانة"، والتصدي لهذه العصابات الإرهابية، والتمسك بالمصالحة والحوار الوطني سبيلاً لتحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا.

رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي الجبان على مقر مفوضية الانتخابات بمدينة طرابلس، ويُعلن وقوف البرلمان العربي مع دولة ليبيا ضد كل من يهدد أمنها ويعطل مسار العملية السياسية، ويدعو الشعب الليبي التمسك بالمصالحة والحوار الوطني سبيلاً لتحقيق الأمن وبناء دولة ليبيا المستقبل pic.twitter.com/Qy5NPL50Nx — رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس الشورى السعودي (@mishalfmpr) May 2, 2018

وجدد رئيس البرلمان العربي موقف البرلمان العربي، الداعم للحوار بين جميع الأطراف الليبية للوصول لحل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، واستعداد البرلمان العربي لدعم العملية السياسية في دولة ليبيا.