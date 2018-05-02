الأردن يقف مع المغرب في مواجهة أي تهديدات لأمنه واستقراره

عمان — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة على حسابه على موقع (تويتر) اليوم الأربعاء، "نقف مع الأشقاء في المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن المغرب واستقراره ووحدة أراضيه".
نقف مع الأشقاء في المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن #المغرب واستقراره ووحدة أراضيه. التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان في علاقات المملكتين الأخوية التاريخية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس.— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 2, 2018
وأضاف "التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان في علاقات المملكتين الأخوية التاريخية التي يرعاها (العاهل الأردني) الملك عبد الله الثاني وأخوه الملك محمد السادس".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)