الأردن يقف مع المغرب في مواجهة أي تهديدات لأمنه واستقراره

أعلن الأردن وقوفه إلى جانب المغرب في مواجهة أي تهديدات تتعرض لها أراضيه أو تستهدف أمنه.

عمان — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة على حسابه على موقع (تويتر) اليوم الأربعاء، ‏"نقف مع الأشقاء في المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن المغرب واستقراره ووحدة أراضيه".

نقف مع الأشقاء في المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن #المغرب واستقراره ووحدة أراضيه. التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان في علاقات المملكتين الأخوية التاريخية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 2, 2018

وأضاف "التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان في علاقات المملكتين الأخوية التاريخية التي يرعاها (العاهل الأردني) الملك عبد الله الثاني وأخوه الملك محمد السادس".