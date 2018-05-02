21 غارة للتحالف العربي على 5 محافظات يمنية

شن طيران التحالف عدة غارات على محافظات يمنية منهم حجة وصعدة وتعز، بالتزامن مع استهدافه محافظتي عمران وصنعاء في اليمن.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly وزير الدفاع السوداني: نقيم مشاركة قواتنا العسكرية بعمليات التحالف في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، إن "طيران التحالف شن 9 غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن".

وأضاف أن "التحالف استهدف بـ6 غارات منطقة غمار في مديرية رازح بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية"، مشيراً إلى "إصابة امرأة بقصف صاروخي ومدفعي نفذه الجيش السعودي على مناطق في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي".

وفي محافظة تعز جنوب غربي اليمن، أكد المصدر "أن طيران التحالف قصف بأكثر من 4 غارات مفرق المخا ومحيطه غرب تعز".

ولفت المصدر إلى "تعرض اللواء 61 حرس جمهوري في جبل الصمع بمديرية أرحب شمال محافظة صنعاء إلى غارة لطيران التحالف".

كما جدد طيران التحالف قصف محافظة عمران شمال صنعاء.

ووفقاً للمصدر "استهدف طيران التحالف بغارة اللواء 29 ميكا (لواء العمالقة) في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله"في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.