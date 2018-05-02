الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع شمال صعدة واستعادة صواريخ سام

أعلنت قوات الجيش اليمني، المدعومة بالتحالف العربي، السيطرة على مواقع في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بعد معارك مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين).

صنعاء — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، مساء اليوم الأربعاء "أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل البركان ومجلمة وجبل المسطرة بالكامل في مديرية باقم شمال صعدة".

وأكدت الوكالة "أن طلائع الجيش أصبحت على مشارف سحار الشام ومثلث باقم، وأن هذه الانتصارات المهمة جاءت بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي"، لافتة إلى "أن المواقع التي حررها الجيش تطل على مثلث باقم وتحاصر المليشيات في آل صبحان وتكشف تحركاتها من أبواب الحديد".

وأضافت أن "المليشيا تكبّدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، واستعادة قوات الجيش ذخائر وأسلحة متنوعة، بينها مدفع هاوزر وعدد من صواريخ سام".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويتهم التحالف إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وتعلن "أنصار الله" من حين لآخر إطلاقها صواريخ باليستية باتجاه أهداف سعودية، فضلا عن قتل جنود سعوديين على المناطق الحدودية.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.