الجيش السوري يتقدم ويفتح 40 نقطة اشتباك في الحجر الأسود... ويكتشف أنفاق

تواصل وحدات الاقتحام في الجيش السوري بدعم من سلاحي الجو والصواريخ عملياتها وتقدمها لتطهير حي الحجر الأسود جنوبي دمشق، وتمكنت اليوم من توسيع نطاق سيطرتها وفتحت 40 نقطة اشتباك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

© Sputnik . HASSAN HASHEM الجيش السوري يتقدم وضربات جوية دقيقة لمقار وتحصينات "داعش" جنوبي دمشق

وأفادت قناة "الأخبارية" السورية أن وحدات الجيش السوري حققت تقدما في منطقة الأعلاف باتجاه دوار العروبة في حي الحجر الأسود، وأكد مصدر عسكري للقناة أن وحدات الاقتحام قامت بإنزالات ناجحة للمشاة في عمق دفاعات "داعش"، وكان هدف هذه الاقتحامات هو خلق خلخلة نارية ضمن مواقع المسلحين والسيطرة على مراكزهم.

وأكد مراسل "الأخبارية" أن وحدات الاقتحام فتحت 40 نقطة اشتباك مع المجموعات المسلحة في حي الحجر الأسود، مما أدى إلى وصول الاشتباكات لمسافات قريبة وحتى بين طوابق البناء الواحد بين جنود الجيش السوري ومقاتلي "داعش".

من جهتها أفادت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري "وخلال ملاحقتها التنظيمات الإرهابية جنوب دمشق عثرت على شبكة من الأنفاق المعقدة وكمية من الذخيرة بعضها إسرائيلي ومواد يعتقد أنها كيميائية في منطقتي الحجر الأسود والقدم".

وأفاد أحد القادة الميدانيين في تصريح لمراسل "سانا" بأنه "خلال تقدم وحدات الجيش باتجاه أوكار الإرهابيي عثرت على شبكات من الأنفاق والخنادق المعقدة بعضها بعمق 25 مترا وعلى كمية من الذخيرة بعضها إسرائيلي وقنابل يدوية محلية الصنع إضافة إلى مواد يعتقد أنها كيميائية وكمامات في منطقتي الحجر الأسود والقدم".