الخارجية المغربية: نتفهم حاجة الجزائر للتضامن مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليساريو

ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن المتحدث قوله بأن "المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها، حزب الله وإيران والبوليساريو، ومحاولتها إنكار دورها الخفي في هذه العملية ضد الأمن الوطني للمملكة"، وشدد على أن "المملكة المغربية تتوفر على معطيات دقيقة وأدلة دامغة تتعلق بالدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران".
وأكدت الخارجية المغربية على أنه من المعروف أن الجزائر، منذ 1975، تحتضن وتسلح وتمول وتدرب عناصر جبهة البوليساريو، وشكرت الخارجية كافة "الدول الشقيقة" التي عبرت عن تضامنها، مبديا أسفه، في المقابل، لموقف العداء الثابت للجارة الجزائر، ورغم ذلك ستظل المغرب متمسكة بالروابط القوية مع الشعب الجزائري، وستواصل العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية.
وكان مسؤول رفيع في "جبهة البوليساريو" قد نفى، في وقت سابق، وجود أي علاقات عسكرية مع إيران أو "حزب الله"، على خلفية مزاعم مغربية بهذا الشأن.
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