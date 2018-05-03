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03:52 03 مايو/ أيار 2018
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    سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا

    لأول مرة في عهد ترامب... نقل سجين بغوانتانامو ووصوله السعودية

    © AP Photo / Ben Fox, File
    العالم العربي
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    أعلنت السلطات الأمريكية، مساء أمس الأربعاء 2 مايو/أيار، عن أول عملية نقل لسجين من مركز الاحتجاز بخليج غوانتانامو في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما يخفض عدد النزلاء في المنشأة التي لمح ترامب إلى رغبته في نقل سجناء إليها مجددا.

    وقال الجيش الأمريكي أن نقل السجين السعودي أحمد محمد هزاع آل الدربي‎ إلى السعودية قلص عدد نزلاء السجن إلى 40. وكانت أخر مرة غادر فيها سجين المنشأة الواقعة في كوبا يوم 19 يناير/كانون الثاني 2017 وهو اليوم الذي سبق تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، بحسب رويترز.

    العاصمة السعودية الرياض
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
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    ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة السعودي قوله:

    في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج غوانتانامو ووصوله إلى المملكة عند الساعة 11:55 مساء الأربعاء حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم.

    وأوضحت سارة هيجنز، المتحدثة باسم وزارة الدفاع "البنتاغون":

    عملية النقل جرت بموجب شروط اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة أبرم عام 2014 يتيح لآل الدربي قضاء بقية عقوبته وهي السجن 13 عاما هناك.

    وقالت هيجنز "الولايات المتحدة نسقت مع حكومة المملكة العربية السعودية لضمان حدوث النقل وفقا للمعايير الراسخة للأمن والمعاملة الإنسانية".

    وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل سجناء إلى المنشأة مجددا قائلا إنه يرغب في "أن تصبح مليئة ببعض الأشرار"، ووقع على أمر في يناير/كانون الثاني بأن تظل المنشأة مفتوحة ولمح في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس هذا العام إلى إمكانية نقل أعضاء من تنظيم داعش أو القاعدة إلى المعتقل.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    عقوبة, إطلاق سراح, البنتاغون, معتقل غوانتانامو, ترامب, أحمد بن محمد بن أحمد الدربي, سجين, أمريكا, السعودية
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