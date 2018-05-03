الدوحة تعلق على اعتقال السعودية لـ"ضابط مخابرات قطري" في اليمن

أعلنت قطر اعتقال المواطن محسن صالح سعدون الكربي من قبل السلطات السعودية، خلال زيارة أهله في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقبض على المواطن القطري من قبل السلطات السعودية، معتبرة عملية القبض واحتجاز المواطن القطري من قبل السلطات السعودية تمت أثناء عودته من اليمن بتاريخ 21 أبريل/نيسان الماضي، حيث كان في زيارة لأسرته ودون ارتكابه أي فعل مؤثم ودون توجيه أي اتهام له، يشكّل مخالفة صارخة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

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ونوهت إلى أن الكربي يبلغ من العمر 63 عاما ويعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة. ودعت الوزارة إلى سرعة الإفراج عن الكربي وتحمل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في المحافظة على سلامته وصحته وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وأن تكفل له كافة حقوقه القانونية في الدفاع عن نفسه فيما قد ينسب إليه من ادعاءات وتمكينه من الاتصال بأسرته وتمكين الجهات المختصة بدولة قطر من التواصل معه للاطمئنان على صحته.

وقالت إن دولة قطر تطالب بعدم اللجوء لهذه الإجراءات التعسفية ضد الشعوب بسبب الخلافات السياسية.

من جانبها، زعمت قناة "العربية" أن القوات التابعة للحكومة اليمنية ألقت القبض على الضابط في الاستخبارات القطرية محسن الكربي، بعد محاولته الخروج من الأراضي اليمنية عبر منفذ شحن بمحافظة المهرة، وهو المنفذ الرابط بين اليمن وسلطنة عمان، وذلك للاشتباه في دعمه لجماعة "أنصار الله".