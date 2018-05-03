"أنصار الله" تعلق على أنباء سحب القوات السودانية من اليمن

علق رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، على تصريحات وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية أمام البرلمان، بالإضافة إلى تفاعل البرلمان السوداني مع مطالب بعض كتله وأعضائه لسحب القوات السودانية من اليمن.

وفي تغريدات عبر حساب منسوب له على "تويتر"، علق رئيس الثورية العليا على تصريحات وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية أمام البرلمان، قائلا: "‏تصريحات وزير الدفاع السوداني للبرلمان تدلل على عدم الاهتمام بالجنود المرسلين إلى اليمن، فبعد هذه السنوات من العدوان على اليمن لا تعرف الوزارة التي تجهز ميليشياتها التقييم العام، وهذا استخفاف بالدم السوداني، ودليل على عدم الجدية"، مضيفا "إنما أتت هذه التصريحات لابتزاز دول تحالف العدوان بغرض المال".

تصريحات لوزير الدولة بالدفاع علي محمد سالم"هذه الأيام نعكف على دراسة المشاركة (في اليمن) من جوانب مختلفة، وتقييمها للخروج بنتائج، وبعدها سنقرر الخطوة التالية".

وأضاف "في النهاية سنقرر ما هو لمصلحة بلادنا وأمنها واستقرارها، وفي ذات الوقت الوفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية"(١) — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 2, 2018

​تصريحات وزير الدفاع السوداني لمجلس النواب السوداني تدلل على عدم الاهتمام بالأفراد المرسلين بحرب اليمن فبعد هذه السنوات من العدوان على اليمن لاتعرف الوزارةالتي تجهز مليشياتها التقييم العام وهذا استخفاف بالدم السوداني وأيضا دليل على عدم الجديةوإنما اتت لابتزاز العدوان بغرض المال(٣)

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 2, 2018

ووصف الحوثي، تفاعل البرلمان السوداني مع مطالب بعض كتله وأعضائه لسحب القوات السودانية من اليمن بالبادرة الجيدة، محذراً من تعاطيه البارد مع تصريحات مسؤولي وزارة الدفاع كي لا يشرعن لحرب لم يقرها البرلمان.

واعتبر أن التصريحات الحكومية التي تطلق أمام نواب الشعب السوداني ثم يتعاطى معها ببرود وبحجج واهية تحمل المجلس المسؤولية لأنها ستكون في إطار الشرعنة لحرب خارجية لم يقرها المجلس الموقر. وأضاف "وإن كنا نرى في خطوة البرلمان السوداني هذه بادرة جيدة إلا أنها بحاجة إلى المزيد من التحرك".

والتصريحات التي تطلق أمام نواب الشعب السوداني ثم يتعاطى معها ببرود وبحجج واهية تحمل المجلس المسؤلية وان كنا نرى في هذه الخطوة بالنسبة لمجلس النواب السوداني بادرة جيدة الا انها بحاجة إلى المزيد من التحرك والا فستكون في إطار الشرعنة لحرب خارجية لم يقرها المجلس الموقر (٢) — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 2, 2018

وكان وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية علي محمد سالم قال، أمام برلمان بلاده، إن حكومته تعكف هذه الأيام على دراسة لتقييم مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، للخروج بسلبيات وإيجابيات هذه المشاركة وبعدها ليتم التقرير بشأنها قريبا"، فيما أصدرت كتلة "التغيير" في البرلمان السوداني، بيانا صحفيا، طالبت فيه، بسحب القوات السودانية المشاركة مع "التحالف العربي بقيادة السعودية"، ضد حربها مع جماعة "أنصار الله" في اليمن.