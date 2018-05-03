العراق يستلم دفعة طائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، وصول الدفعة الثانية من طائرات (T50) المقاتلة، إلى العراق من كوريا الجنوبية.

وأضافت الدفاع في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، صباحا، أن الطائرات الواصلة، في هذه الدفعة، هي 6 طائرات.

يذكر أن الدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة (T50) الكورية الجنوبية، وصلت في منتصف مارس/آذار عام 2017.

والطائرات التي وصلت في الدفعة الأولى، كانت مع معداتها الفنية، والأسلحة الخاصة بها، والطيارين الفنيين من الدفعة الخاصة بالتدريب على هذا النوع من الطائرات، حسب بيان للدفاع العراقية، حينها.

وتعتبر طائرات (T50)، مقاتلات خفيفة تستخدم لأغراض تدريب الطيارين أيضا.