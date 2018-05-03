تسجيل
11:21 03 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن

    بعد سقوط مواقع في صعدة... حرب "تهديدات" بين "أنصار الله" وداعمي هادي

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أعلنت قوات الجيش اليمني، المدعومة من "التحالف العربي بقيادة السعودية، السيطرة على مواقع في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة، بعد معارك مع مسلحي "أنصار الله".

    وقال سليمان شرف الدين، الصحفي اليمني، القريب من حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، إن "قوات الجيش تواصل تقدمها في المناطق الخاضعة لنفوذ المتمردين، ومن الممكن جدا أن نشهد خلال وقت قريب تحرير أغلب اليمن من سيطرتهم"، حسب قوله.

    دخول القوات الموالية لهادي أحياء عدن
    © Sputnik .
    قوات هادي تستعيد مواقع من "أنصار الله" في لحج
    وأضاف شرف الدين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 3 مايو/ أيار، أن "قوات الجيش الحامية للشرعية، حررت جبل البركان ومجلمة والمسطرة، في شمال صعدة، وأصبحت على مشارف سحار الشام ومثلث باقم، الذين نتوقع أن يسقطوا بأيدينا قريبا".

    وتابع: "قوات التحالف العربي، تقوم بدورها المنوط به والذي تأسست من أجله على أكمل وجه، وضرباتها كل يوم – الداعمة للجيش الشرعي – الخاضع بالولاء للرئيس عبدربه منصور هادي، تعجل بنهاية كل محاولات الانقلاب على الشرعية، أو سرقة الدولة والمؤسسات من أيدي أصحابها"، حسب وصفه.

    وأكد الصحفي اليمني أن كل التقارير، سواء السياسية أو القادمة من جبهات القتال، جميعها تؤكد أن صفوف "أنصار الله" تشهد حالة غير مسبوقة من التخبط، وهو ما يجب أن يستغله أنصار الشرعية، من أجل استعادة السلطة المفقودة في كثير من المناطق، وبسط نفوذ الشرعية على اليمن كلها، مؤكداً "أن الفترة المقبلة لن تكون سهلة، وسيكون الحوثيون مجبرين على التسليم".

    في المقابل، أكد القيادي في جماعة أنصار الله، علي العمراني، أن المواجهات بين الجماعة وجيش هادي، لن تتوقف عن حدود الاستيلاء على منطقة أو أكثر، فالمقاومة ستظل مستمرة، لحين تحقيق إرادة الشعب اليمني، وتحقيق سلام كامل شامل بغير مذلة، أي سلام بكرامة.

    وأوضح العمراني، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "الجماعة تمكنت من تكبيد قوات هادي كثير من الخسائر، وأسقطت منهم عدد كبير من الضحايا، حيث خلفت عشرات القتلى والجرحى، ولكن ما زالت هناك الكثير من المفاجآت في انتظار التحالف".

    وشدد القيادي في أنصار الله، على أن "قوات الرئيس المعين كثيرا ما تهاجم تجمعات لقوات أنصار الله في مناطق نفوذها، وكلما حدث ذلك ترد القوات عليهم بما يتناسب مع هذه الهجمات، ولكن الفارق بين هذا وذاك، أن أنصار الله لا ترتكب ما يمكن تسميته جرائم حرب، مثلما تفعل قوات التحالف التي تقودها السعودية".

    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    "أنصار الله" تكبد قوات هادي خسائر فادحة
    وتابع: "لم يحدث أن قصفنا عزاء لنقتل المئات دون أن نلقى أي عقاب يتناسب مع هذه الجريمة، ولم يحدث من قبل أن قصفت صواريخنا حفل زفاف أو مدرسة، مثلما يفعل جنود السعودية، الذين يوجهون الاتهامات لنا بأننا نرتكب جرائم حرب، أو نستولي على المدارس والمستشفيات لخدمة قواتنا".

    وأكد العمراني أن "المعارك بين أنصار الله وقوات هادي، لن تتوقف إلا بتوقف الحرب كلها، ليتحقق لجميع أبناء الشعب اليمني سلاما بكرامة، دون الحاجة إلى التخلي أو التفريط، أو تستمر الحرب، وتتكبد السعودية المزيد من الخسائر".

    وأوضح القيادي في أنصار الله، أن الفترة المقبلة سوف تحمل كثير من المفاجآت للسعودية، التي تواصل عدوانها على أبناء الشعب اليمني، والتي تتدخل لفرض إرادتها السياسية ووصايتها على اليمنيين، متجاهلة أنهم أصحاب الأرض والقرار، مؤكدا أن هذه المفاجآت ستكون مزلزلة.

    انظر أيضا:

    قوات الرئيس هادي تستعيد مواقع من جماعة "أنصار الله" بين لحج وتعز
    قوات الرئيس هادي تعلن مقتل 3 قيادات ميدانية من "أنصار الله"
    مقتل وإصابة 25 شخصا بمعارك بين قوات هادي و"أنصار الله" في 3 مدن يمنية
    "أنصار الله" يقنصون جنديا سعوديا و5 من قوات هادي في عسير
    مقتل وإصابة 20 مسلحا من "أنصار الله" إثر قصف لقوات هادي في اليمن
    الكلمات الدلالية:
    السعودية تشن غارات على محافظة صعدة, قوات هادي تتقدم في صعدة, الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في صعدة الحدودية, الأزمة في اليمن, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الحرب في اليمن, اشتباكات, قوات عبد ربه منصور هادي, الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله, التحالف العربي بقيادة السعودية, التحالف العربي في اليمن, أنصار الله, علي العمراني, السعودية, صعدة, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة جمال ملكة ربيع بيلاروسيا - يانا شادرينا
    بيلاروسيا... "ملكة الربيع - 2018"
    الغرب لا يحتاج حتى شهادات أبطال مسرحية الكيمائي على دوما
    الغرب لا يحتاج حتى لشهادات سكان مدينة دوما
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك