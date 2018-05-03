خروج 16 حافلة تقل مسلحين وعائلاتهم من ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق

أفادت وكالة "سانا" عن بدء خروج 16 حافلة تقل المئات من الإرهابيين مع عائلاتم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة بيت سحم تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى الشمال السوري.

© Sputnik . Mohammad Maarouf دخول الحافلات إلى ببيلا ويلدا وبيت سحم في ريف دمشق للبدء بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم

أكدت وكالة " سانا " إخراج 16 حافلة تقل أعداداً من "الإرهابيين مع عائلاتهم من بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة بيت سحم تمهيداً لنقلهم في وقت لاحق إلى الشمال السوري".

وبدأت صباح اليوم إجراءات تنفيذ بنود الاتفاق القاضي بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى الشمال السوري في إطار العملية الرامية إلى إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في جنوب مدينة دمشق وصولا إلى إعلان الغوطة الغربية خالية من الإرهاب.

وكانت "سانا" أفادت اليوم بأن عددا من الحافلات دخلت صباح اليوم إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم إلى الشمال السوري.

ولفتت إلى أنه من المتوقع خروج نحو 5000 من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي والذي يقضي بإخراج المجموعات الإرهابية المنتشرة في البلدات الثلاث.