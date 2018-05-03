عملية نوعية للجيش السوري تشطر الحجر الأسود وانهيارات في صفوف "داعش"

تمكنت وحدات الاقتحام في الجيش السوري من تنفيذ عملية اقتحام نوعية في عمق الحجر الأسود أدت إلى شطر الحي الذي تنتشر فيه مجموعات "داعش" والتقت قوات المشاة المتقدمة من المحور الغربي مع الوحدات التي اقتحمته من جهة الشرق.

© Sputnik . MORAD SAEED الجيش السوري يتقدم ويفتح 40 نقطة اشتباك في الحجر الأسود... ويكتشف أنفاقا

ذكرت " سانا " أن "وحدات الجيش العربي السوري قطعت خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود عبر فصل الحي إلى قسمين شمالي وجنوبي وسط انهيارات متتالية في صفوف الإرهابيين".

وأفاد مراسل "الأخبارية" السورية الحربي أن وحدات الجيش السوري المتقدمة في الحجر الأسود التقت من محورين وتمكنت من شطر الحجر الأسود بعملية ناجحة في عمق دفاعات تنظيم "داعش" الإرهابي إلى قسمين، أحدهما بمساحة 3 كيلو متر مربع والآخر بمساحة 4 كيلو متر مربع.

وأشار المراسل إلى أن القوات المتقدمة من المحور الغربي نفذت عملية إنزال بالمدرعات في عمق دفاعات "داعش"، وتمكنت من الالتقاء بالقوات المتقدمة من الشرق، وبحسب المراسل فقد أصبح "الثلث الجنوبي للحجر الأسود ساقطا ناريا، وتتابع الوحدات تقدمها باتجاه المعاقل الأخيرة للتنظيمات الإرهابية في الحي.

وتحدث المراسل عن قرب استسلام المجموعات المتبقية نتيجة التقدم الذي حققه الجيش السوري، ونتيجة اقتراب سيطرة الجيش السوري على بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم التي تجاور حي الحجر الأسود وذلك بعد بدء تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بخروج المسلحين من هذه الأحياء إلى الشمال السوري.