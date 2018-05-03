تفاصيل خطة ابن سلمان التي ستكلف 130 مليار ريال

ويعد "جودة الحياة 2020" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء، كما أنه استكمال للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور "رؤية 2030" وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
ويرتكز البرنامج إلى تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وتوفير إطار اجتماعي يمكن تفاعل المواطنين والمقيمين، وتطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة، وتوفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة، وتحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة، وتحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات، وبناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص، والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص، إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.
ماذا سيحدث للحياة السعودية في عام 2020 بإذن الله؟ #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/ezdGkCYBUA— هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 3, 2018
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