تفاصيل خطة ابن سلمان التي ستكلف 130 مليار ريال

أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس 3 مايو/أيار، برنامجا لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة في السعودية، تحت اسم "جودة الحياة 2020".

ويعد "جودة الحياة 2020" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء، كما أنه استكمال للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور "رؤية 2030" وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

© REUTERS / الملك سلمان يدشن مشروعا جديدا

ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج "جودة الحياة 2020" حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغا يزيد عن 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى العام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) لنفس الفترة من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى العام 2020.

ويرتكز البرنامج إلى تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وتوفير إطار اجتماعي يمكن تفاعل المواطنين والمقيمين، وتطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة، وتوفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة، وتحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة، وتحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات، وبناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص، والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص، إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.