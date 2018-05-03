طائرات غزة الورقية تزعج الجيش الإسرائيلي

وجه الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تهديدا إلى قطاع غزة، قائلا إنه ينظر بخطورة إلى ظاهرة الطائرات الورقية التي تعلق بها مواد مشتعلة تتسبب بحرائق في الحقول المجاورة للقطاع داخل إسرائيل.

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له " ننظر بخطورة إلى ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة ونحمل حماس المسؤولية".

© REUTERS / Mohammed Salem الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين على حدود غزة

وأضاف أدرعي "ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة لا تُخفى عن أعيننا، وننظر إليها بخطورة بالغة. طائرة ورقية تخريبية هي ليست لعبة أطفال ونحن لا نراها كذلك أيضاً".

وتابع أدرعي بالقول "من جهة جيش الدفاع، حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في غزة، ويُطلَق منها. سكان غزة، حماس تستخدمكم، وتجرّكم نحو دائرة الإرهاب"، مضيفا "أنصحكم بالتوقف عن العمل عند حماس، وجعلها هي تعمل من أجلكم لحلّ مشاكلكم."

واعترفت إسرائيل مؤخرا ومنذ انطلاق مسيرات العودة على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بأن الطائرات الورقية التي أطلقت من قطاع غزة والمزودة بالزجاجات الحارقة أدت إلى اندلاع حرائق في حقول القمح والأحراش المحيطة بقطاع غزة، والتي طالت مئات الدونمات الزراعية.