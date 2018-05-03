اتصال مواجهة "النزعة العدوانية" من الملك سلمان بملك المغرب

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس 3 مايو/ أيار، اتصالا هاتفيا، بملك المغرب محمد السادس.

وأكد العاهل السعودي وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا مع المغرب، تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

© Photo / League of Arab States الجامعة العربية تعلن تضامنها مع المغرب بشأن قطع العلاقات مع إيران

وأكد الملكان خلال الاتصال الهاتفي ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لما وصفوه بـ"مواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي".

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات لها بدعمها وتسليحها جبهة البوليساريو الراغبة بالانفصال، بدعم ومساندة من "حزب الله".

ونفى "حزب الله" بدوره تلك الاتهامات، وأشار في بيان رسمي إلى أنها مجرد "حجج واهية" لقطع العلاقات ما بين المغرب وطهران.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وخاض المغرب والجبهة حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني لوجوده في المنطقة، وتوقفت المواجهات بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.