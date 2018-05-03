ضابط سوداني كبير يتحدث عن انسحاب الجيش من التحالف العربي في اليمن

قال العميد الركن الأمين يوسف إبراهيم، ضابط ارتباط القوات السودانية في التحالف العربي، إن قوات بلاده "ستبقى موجودة (في اليمن) حتى تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله".

وأضاف الضابط الكبير في التحالف العربي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، "أوكد أن القوات السودانية المشاركة في العمليات العسكرية لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، موجودة في الميدان، وتقاتل بشراسة حتى هذه اللحظة، والهدف الذي أتينا من أجله سنحققه مع إخواننا في الشرعية والتحالف".

ضابط ارتباط القوات السودانية في التحالف العربي: قواتنا ستبقى موجودة في #اليمن حتى تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله pic.twitter.com/peDsXvFaXD — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 3, 2018

وتابع: "حققت نجاحات أثلجت صدور الجميع من قوات التحالف، وفي صدد حسم المعركة بشكل نهائي".

وقرر السودان في مارس/ آذار 2015 المشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

​وقال الفريق أول ركن علي محمد سالم ، وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية، إن بلاده تجري حاليا دراسة سلبيات وإيجابيات مشاركة جزء من قواتها المسلحة في اليمن، موضحا أن الخطوة التالية ستتخذ قريبا.

وأجاب سالم، في تصريحات للصحفيين في البرلمان، أمس الأربعاء، عن سؤال حول ما أثير عن سحب القوات السودانية من اليمن، قائلا "لا أخفي عليكم أننا هذه الأيام نعكف على دراسات تشمل زوايا وجوانب مختلفة، وتقييم للمشاركة ووضعها، للخروج بنتائج سلبيات وإيجابيات، وبعد ذلك سنقرر الخطوة التالية ".

وتابع: "عندما نقرر سوف نخطركم بالتأكيد".

وترتفع أصوات داخل البرلمان السوداني، للمطالبة بسحب القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية، خاصة مع الحديث عن سقوط ضحايا في صفوف القوات المشاركة في الحرب في اليمن.

تشييع 8 من جنودنا السودانيين وتم دفنهم في مقابر البقيع متي يتم سحب قواتنا من اليمن ؟ #الي_متي؟ #سحب_القوات_السودانية_من_اليمن pic.twitter.com/T6wC075wcV — أحمد حجه (@ahmadhega999) April 30, 2018