ضابط سوداني كبير يتحدث عن انسحاب الجيش من التحالف العربي في اليمن

ضابط ارتباط القوات السودانية في التحالف العربي: قواتنا ستبقى موجودة في #اليمن حتى تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله pic.twitter.com/peDsXvFaXD— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 3, 2018
وتابع: "حققت نجاحات أثلجت صدور الجميع من قوات التحالف، وفي صدد حسم المعركة بشكل نهائي".
#السودان يعلن مشاركته في التحالف لمواجهة الحوثيين http://t.co/wskWqqaxA9 #السعودية #اليمن— Muhammad Osman (@Meltilib) March 26, 2015
وقال الفريق أول ركن علي محمد سالم ، وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية، إن بلاده تجري حاليا دراسة سلبيات وإيجابيات مشاركة جزء من قواتها المسلحة في اليمن، موضحا أن الخطوة التالية ستتخذ قريبا.
عناوين الصحف #السودانية الصادرة صباح اليوم في #الخرطوم — 1#السودان #الصفحة_الأولى #سحب_الجيش_السوداني_من_اليمن #سحب_القوات_السودانية_من_اليمن #Sudan pic.twitter.com/gwK2HA63cK— Sudan News (@Sudan_tweet) May 3, 2018
تشييع 8 من جنودنا السودانيين وتم دفنهم في مقابر البقيع متي يتم سحب قواتنا من اليمن ؟ #الي_متي؟ #سحب_القوات_السودانية_من_اليمن pic.twitter.com/T6wC075wcV— أحمد حجه (@ahmadhega999) April 30, 2018
وأفاد بيان بتوقيع أبو القاسم برطم رئيس كتلة "التغيير" التي تضم مجموعة النواب المستقلين بالبرلمان أن "مئات الشهداء من السودانيين سقطوا في حرب لا ناقة للسودان فيها ولا جمل"، وتابع "المشاركة مخالفة للدستور والقانون لعدم موافقة البرلمان عليه".
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