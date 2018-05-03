مركز المصالحة الروسي يبدأ بإخراج المسلحين من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو، اليوم الخميس، أن المركز بدأ بإخراج المسلحين من بلدات منطقة مخيم اليرموك عبر ممر إنساني مؤقت.

© Sputnik . Mohammad Maarouf دخول الحافلات إلى ببيلا ويلدا وبيت سحم في ريف دمشق للبدء بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم

موسكو — سبوتنيك . وقال قائد المركز في مؤتمر صحفي: "في إطار الاتفاقيات السابقة، مع مركز المصالحة ووحدات الشرطة العسكرية الروسية، ومع التدابير الأمنية، تم بدء إخراج المسلحين وأفراد عائلاتهم من بلدات يلدا، ببيلا، وبيت سحم في منطقة مخيم اليرموك."

وأشار يفتوشينكو إلى أنه من أجل هذه الأغراض، تم فتح ممر إنساني مؤقت مع نقطة تفتيش بالقرب من بلدة بيت سحم اليوم.

وبحسب "سانا" انتهت بعد ظهر اليوم عملية تجهيز دفعة أولى من الحافلات "تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق تنفيذا للاتفاق القاضي بإخراجهم إلى شمال سوريا".

وأفاد مراسل "سانا" الحربي من جنوب دمشق بأنه تم تجهيز 32 حافلة وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها على أطراف البلدة ليصار إلى نقلها دفعة واحدة إلى جرابلس.