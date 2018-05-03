سوريا تفتتح مشروعا كبيرا لإنتاج الغاز شمال دمشق... وإعادة الإعمار انطلقت

افتتحت الحكومة السورية مشروع الغاز شمال دمشق في منطقتي قارة والبريج بخبرات وكفاءات وطنية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا وبتكلفة وصلت في مرحلتها الأولى إلى 9 مليارات ليرة سورية.

ووفقا لـ"سانا" فقد قدم القائمون على المشروع شرحا عن مراحل العمل التي تضمنت إنجاز 4 آبار غاز بقيمة تصل إلى 4 مليارات ليرة سورية ومحطة قارة ومحطة البريج للغاز بقيمة تصل إلى مليار ليرة سورية وإنشاء خطوط نقل الغاز بتكلفة مليارين ونصف المليار ليرة سورية إضافة إلى أعمال العقد البالغة أكثر من مليار ليرة سورية وتم ربط الخطوط مع الشبكة السورية للغاز.

© AFP 2018 / AHIKAM SERI سوريا الثالثة عالميا بإنتاج الغاز

وأوضح القائمون على المشروع أنه أدخل أكثر من مليون متر مكعب من الغاز يومياً في الشبكة إضافةً إلى 750 برميلا من المتكاثفات بما يعادل 330 ألف دولار وبذلك تم اكتمال المرحلة الأولى وتم اكتشاف حقول شمال دمشق عام 2010 وتتألف من حقل قارة وحقل البريج وحقل ديرعطية.

وعقب تخليص المنطقة من الإرهاب بدأت وزارة النفط بتنفيذ المشروع حيث تم حفر عدة آبار (قارة 1) بإنتاجية يومية 450 ألف متر مكعب من الغاز و(بريج 1) بإنتاجية يومية 200 ألف متر مكعب من الغاز و(قارة 3) بإنتاجية يومية 450 ألف متر مكعب من الغاز وتمت المباشرة بمد أنابيب الغاز وإنشاء محطات التجميع والمعالجة والتخزين واختصار مدة التنفيذ من 150 يوما إلى 48 يوما وتم الانتهاء من حفر ستة مسارات للخطوط التي يتجاوز طولها 48 كم بين الآبار والمحطات كما أنجزت الورش العاملة تنفيذ محطة تجميع غاز قارة وتوصيلها إلى مجمع غاز قارة بالإضافة إلى تنفيذ محطة تجميع البريج وقبل التشغيل أجريت اختبارات الضغط بالهواء للأنابيب والفواصل وكسح خطوط الآبار بالنتروجين ثم بالغاز.

وخلال لقائه العمال الذين أنجزوا المشروع أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس أن المشروع يشكل رسالة للعالم أجمع عن قوة الدولة السورية وإرادة وتصميم الشعب السوري على بناء دولته في جميع القطاعات بعد سنوات من الإرهاب.

وأضاف المهندس خميس: "عندما ينجز مشروع من هذا المستوى بفترة زمنية قياسية فهذا دليل على قوة سورية وكما حقق جيشنا الانتصار الكبير في الحرب على الإرهاب أنتم تحققون الانتصارات في مرحلة إعادة الإعمار".

وفي تصريح للصحفيين أكد رئيس مجلس الوزراء أن من أولويات عمل الحكومة إعادة إحياء قطاع الطاقة كونه يشكل عصب الاقتصاد والإنتاج لافتا إلى تأمين مستلزمات تشغيل بقية الابار الموجودة في المنطقة لتكون في الانتاج خلال العام القادم.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن مرحلة إعادة الإعمار بدأت وهناك مشاريع ضخمة يعاد تأهيلها وهذا المشروع سيكون رافدا لشبكة الكهرباء ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري بمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية وأيضا على معيشة المواطن مع بدء عملية التنمية وإعادة إعمار المنشآت الهامة لتعزيز الانتاج والواردات.

بدوره أوضح وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أهمية إدخال هذه الحقول بالخدمة نظرا لقيمتها الإنتاجية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي بالقيمة الاحتياطية للحقل المقدرة بـ 20 مليار متر مكعب من الغاز إضافة لتكريس مبدأ الاعتماد على الذات من خلال إنجاز كامل المشروع بخبرات وطنية بالإضافة إلى العامل الزمني لأن المشروع أنجز بمدة زمنية قياسية.