مصدر يكشف التوافق على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

أكد مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنه تم التوافق على أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث تم إضافه ستة أعضاء ليبلغ مجمل أعضاء اللجنة التنفيذية 15 عضوا.

© REUTERS / Kayhan Ozer منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الحكومة بوضع تصور لشكل العلاقات مع إسرائيل قبل 30 أبريل

رام الله — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه: "تم التوافق على أعضاء اللجنة التنفيذية وهم، الرئيس محمود عباس، صائب عريقات، عزام الأحمد، عدنان الحسيني، فيصل العرنكي، رمزي خوري، سعيد التميمي، علي أبو زهري، حنان عشراوي، زياد أبو عمرو، بسام الصالحي، كمال الشرافي، واصل أبو يوسف، أحمد مجدلاني، ومصطفى البرغوثي."

وأضاف المصدر: "سيتم ترك ثلاثة مقاعد للمستقبل لحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي."

من جهته يغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الجمعة، مدينة رام الله في جولة على عدد من دول أمريكا اللاتينية.

وبحسب وحدة إعلام الرئاسة الفلسطينية، فإن الجولة ستشمل كل من تشيلي وكوبا وفنزويلا.

وأكدت وحدة إعلام الرئاسة أن الجولة ستستغرق نحو عشرة أيّام في الدول الثلاث، التي سيلتقي فيها الرئيس عباس مسؤوليها في إطار تمتين العلاقات مع هذه الدول.