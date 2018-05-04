الحوثي يرد على وجود قوات أمريكية على الحدود مع السعودية

في أول تعليق لجماعة أنصار الله "الحوثيين" على تصريحات البنتاغون بتواجد مجموعات أمريكية على الحدود اليمنية السعودية، اعتبر القيادي محمد علي الحوثي، بأنها تثبت أن أمريكا شريك في الحرب التي تُشن على اليمن.

صنعاء- سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو "رئيس اللجنة الثورية العليا" في تغريدة على تويتر: تصريحات البنتاغون بتواجد مجموعات أمريكية على الحدود تؤكد أن أمريكا تقتل الشعب اليمني، وأن أمريكا مزيداً من التصريحات التي تطلقها لتثبت أنها الشريك الفعلي في العدوان على اليمن".

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court صحيفة: بطلب من محمد بن سلمان... قوات "القبعات الخضراء" تدعم "سرا" حرب السعودية في اليمن

وأضاف الحوثي: "نقول للشعب اليمني لم تقف أمريكا في تاريخها مع قضية عادلة بل تكون دائما على النقيض من مطالب الشعوب وإرادتهم".

على صعيد آخر، وصف الحوثي تصريحات الحكومة اليمنية عن السعي لإحلال السلام في اليمن بأنها "صحوة في الاتجاه الصحيح".

ودعا "رئيس اللجنة الثورية العليا" الحكومة اليمنية إلى "التفكير بجد في العودة الصادقة لبلدهم والتكفير عن مراهنتهم على من يعتبرهم إرهابيين ويستغلهم لسفك الدم اليمني".

وصرح متحدث باسم البنتاغون، في وقت سابق، أن مجموعات صغيرة من القوات الخاصة تدخل اليمن لفترات قصيرة لتنفيذ مهام وعمليات لوجيستية واستخبارية باليمن وفي تأمين الحدود السعودية، وأن العلاقات مع السعودية قوية، وواشنطن تساعدها في حربها باليمن.