صحيفة إسرائيلية تكشف جزء من خطة ترامب حول مستقبل القدس

وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قال مسؤولون أمريكيون لوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، إن إدارة ترامب ستطلب من إسرائيل الانسحاب من 4 أحياء عربية في القدس الشرقية التي من المحتمل أن تصبح عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تقبل إسرائيل، نقلا عن مسؤولون الامريكيون، الخطة بمجرد تقديمها على الرغم من التنازلات المؤلمة المحتملة.
وذكرت الصحيفة أن ليبرمان التقى خلال زيارته لواشنطن مع غاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومبعوث الرئيس للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.
وقد عمل كوشنر وغرينبلات على خطة سلام مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان العام الماضي، وقد تسربت تفاصيل قليلة منها.
وتأتي هذه التسريبات قبل أقل من أسبوعين من نقل السفارة الأمريكية رسميا إلى القدس في 14 مايو/ أيار الجاري.
ومن المتوقع الكشف عن الخطة الكاملة بعد وقت قصير من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في وقت سابق، أنه "لن يقبل بصفقة ترامب إذا لم تكن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين".
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