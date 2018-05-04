صحيفة سعودية تتحدث عن حرب قريبة ضد إيران

تحدثت صحيفة سعودية، اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، عما أسمته "حربا ضد الوجود الإيراني في سوريا"، مرجحة أن تكون هذه الحرب بتأييد من الغرب.

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية افتتاحية في صدر صفحتها الأولى، قالت فيها إن الدلائل تتزايد على أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد قريبا حربا ضد إيران"، حملت عنوان "السيناريو الأقرب: حرب ضد الوجود الإيراني في سورية… بتأييد الغرب".

وأوضحت الصحيفة: "تزايدت الدلائل على أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد قريبا حربا ضد إيران، ستكون بدايتها ضد الوجود الإيراني في سورية، ثم قد تنتقل لتصبح حربا مباشرة بين إيران والكيان الإسرائيلي".

#عكاظ (الصفحة الأولى)..#الجمعة:



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​ولفتت الصحيفة إلى أن "التهديد والتوعد بين الجانبين تفاقم بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن النظام الإيراني يعيش أيامه الأخيرة. فيما رد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بأن 100 ألف صاروخ جاهزة للطيران باتجاه إسرائيل".

واختتمت الصحيفة بالقول: "يعتقد بأن الدول الغربية الكبرى تؤيد إسرائيل ضد إيران. لكن خبراء كثر يرون أن الصدام المرتقب يحتم تفكيرا معمقا بسبب المخاطر التي قد تترتب عليه في المنطقة والعالم".