لجنة عسكرية سعودية تصل إلى جزيرة سقطرى اليمنية

صنعاء — سبوتنيك. أفاد مصدر محلي، في محافظة سقطرى لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، "بأن لجنة تضم مسؤولين عسكريين ترافقها قوة عسكرية وصلت على متن طائرة عسكرية إلى مطار الجزيرة".
وذكرت وسائل إعلام يمنية الأربعاء الماضي أن قوة عسكرية إماراتية، فرضت حصارا مطبقا على مطار سقطرى، ومنعت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور من المغادرة، كما عززت الإمارات تواجدها بإرسال قوات إضافية تشمل دبابات وعربات عسكرية مدرعة وعشرات الجنود الملثمين.
ونقلت عن مصدر عسكري أن "ثلاث طائرات حربية وسفينة محملة بالأسلحة الثقيلة والدبابات وصلت جزيرة سقطرى قادمة من دولة الإمارات".
وأوضح المصدر أن "هذه القوات وصلت بشكل مفاجئ ودون إبلاغ الجانب اليمني".
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