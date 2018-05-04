لجنة عسكرية سعودية تصل إلى جزيرة سقطري اليمنية

وصلت لجنة عسكرية سعودية إلى جزيرة سقطري جنوبي اليمن لبحث ما تم تداوله حول إرسال الإمارات تعزيزات عسكرية للجزيرة.

صنعاء — سبوتنيك. أفاد مصدر محلي، في محافظة سقطري لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، "بأن لجنة تضم مسؤولين عسكريين ترافقها قوة عسكرية وصلت على متن طائرة عسكرية إلى مطار الجزيرة".

© Sputnik . Abdoulkader Khadj الدوحة تعلق على اعتقال السعودية لـ"ضابط مخابرات قطري" في اليمن

وأشار إلى أن "وصول اللجنة السعودية يهدف لحل الأزمة اليمنية الإماراتية عقب إرسال أبوظبي تعزيزات على متن ثلاث طائرات تضم مدرعات ودبابات إلى الجزيرة".

وذكرت وسائل إعلام يمنية الأربعاء الماضي أن قوة عسكرية إماراتية، فرضت حصارا مطبقا على مطار سقطري، ومنعت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور من المغادرة، كما عززت الإمارات تواجدها بإرسال قوات إضافية تشمل دبابات وعربات عسكرية مدرعة وعشرات الجنود الملثمين.

ونقلت عن مصدر عسكري أن "ثلاث طائرات حربية وسفينة محملة بالأسلحة الثقيلة والدبابات وصلت جزيرة سقطري قادمة من دولة الإمارات".

وأوضح المصدر أن "هذه القوات وصلت بشكل مفاجئ ودون إبلاغ الجانب اليمني".