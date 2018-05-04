أول تعليق إماراتي على التدخل السعودي في أزمة سقطرى

علقت الإمارات، اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، على التدخل السعودي في أزمة جزيرة سقطرى، الناشبة بين الإمارات والحكومة اليمنية.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: "اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات".

© AFP 2018 / Nabil Hassan لجنة عسكرية سعودية تصل إلى جزيرة سقطرى اليمنية

بدوره قال قرقاش: "لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم".

إكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في إستقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 4, 2018

ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق أن الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات، ثاني أكبر قوة في التحالف العربي "لدعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية، تفاقم منذ عام بعد إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمحافظ عدن المحسوب على أبو ظبي، عيدروس الزبيدي، فيما اتهم عدد من الوزراء اليمنيين، ولأول مرة منذ أشهر خلت، الإمارات بدعم ما أسموها بالجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.