قتلى وجرحى بقصف لـ"أنصار الله" على تجمعات للتحالف وقوات هادي في تعز

أسفر هجوم بالصواريخ شنه مسلحو "أنصار الله"، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة العشرات من قوات التحالف وأخرى تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، أن "مسلحي أنصار الله استهدفوا، بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، تجمعات لقوات التحالف وأخرى للرئيس هادي في مواقع بمحيط معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع".

ووفقاً للمصدر، "أسفر القصف عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الرئيس هادي والتحالف"، مضيفاً "أن صاروخاً موجها أطلقه مسلحو "أنصار الله" على جرافة عسكرية للتحالف شمال شرقي معسكر خالد، ما أدى إلى إعطابها".

وأعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، في وقت سابق من اليوم، تقدماً ميدانياً خلال معارك مع مسلحي أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويتهم التحالف إيران بتزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة (دون طيار)، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وتعلن "أنصار الله" من حين لآخر أطلاقها صواريخ باليستية باتجاه أهداف سعودية، فضلا عن قتل جنود سعوديين على المناطق الحدودية.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.