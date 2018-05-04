"أنصار الله" تعلق على أزمة الإمارات في سقطرى اليمنية

وتابع القيادي في "أنصار الله" "لذلك نقول لمن يزعم علاقته بأهل سقطرى، أولا، كون علاقاتك مع الإماراتيين، لأنك لازلت دخيل بنظرهم، فما بالك بسقطرى التي تعتبركم محتلين وغزاة".
وكانت لجنة عسكرية سعودية قد وصلت إلى جزيرة سقطرى جنوبي اليمن لبحث ما تم تداوله حول إرسال الإمارات تعزيزات عسكرية للجزيرة، وأشارت إلى أن تلك اللجنة السعودية جاءت بهدف حل الأزمة اليمنية الإماراتية، عقب إرسال أبوظبي تعزيزات على متن ثلاث طائرات تضم مدرعات ودبابات إلى الجزيرة، وفقا لتصريحات مصدر محلي في محافظة سقطرى لوكالة "سبوتنيك".
وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على الأزمة بقوله "اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات"، مضيفا "لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم".
سقطرى يمنية وستبقى يمنية،وما تعمله سقطرى الان بفضح زيف العناوين التي زعمت الامارات أن مجيئها لتنفيذهايؤكدذلك،وفشل مشروعكم واضح للعيان في اليمن.— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 4, 2018
لذلك نقول لمن يزعم علاقته بأهل سقطرى،اولا كون علاقاتك مع الإماراتيين لأنك لازلت دخيل بنظرهم،فما بالك بسقطرى التي تعتبركم محتلين وغزاة.
ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق أن الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات، ثاني أكبر قوة في التحالف العربي "لدعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية، تفاقم منذ عام بعد إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمحافظ عدن المحسوب على أبو ظبي، عيدروس الزبيدي، فيما اتهم عدد من الوزراء اليمنيين، ولأول مرة منذ أشهر خلت، الإمارات بدعم ما أسموها بالجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.
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