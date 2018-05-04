"أنصار الله" تعلق على أزمة الإمارات في سقطرى اليمنية

علق رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، على الأزمة الإماراتية مع الحكومة اليمنية في جزيرة سقطرى اليمنية.

© AP Photo / Kamran Jebreili أول تعليق إماراتي على التدخل السعودي في أزمة سقطرى

وقال الحوثي في تغريدة نشرها على حساب منسوب له عبر "تويتر": "سقطرى يمنية وستبقى يمنية، وما تعمله سقطرى الآن بفضح زيف العناوين، التي زعمت الإمارات أن مجيئها لتنفيذها، ويؤكد أن فشل مشروعكم واضح للعيان في اليمن".

وتابع القيادي في "أنصار الله" "لذلك نقول لمن يزعم علاقته بأهل سقطرى، أولا، كون علاقاتك مع الإماراتيين، لأنك لازلت دخيل بنظرهم، فما بالك بسقطرى التي تعتبركم محتلين وغزاة".

وكانت لجنة عسكرية سعودية قد وصلت إلى جزيرة سقطرى جنوبي اليمن لبحث ما تم تداوله حول إرسال الإمارات تعزيزات عسكرية للجزيرة، وأشارت إلى أن تلك اللجنة السعودية جاءت بهدف حل الأزمة اليمنية الإماراتية، عقب إرسال أبوظبي تعزيزات على متن ثلاث طائرات تضم مدرعات ودبابات إلى الجزيرة، وفقا لتصريحات مصدر محلي في محافظة سقطرى لوكالة "سبوتنيك".

وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على الأزمة بقوله "اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات"، مضيفا "لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم".

سقطرى يمنية وستبقى يمنية،وما تعمله سقطرى الان بفضح زيف العناوين التي زعمت الامارات أن مجيئها لتنفيذهايؤكدذلك،وفشل مشروعكم واضح للعيان في اليمن.

لذلك نقول لمن يزعم علاقته بأهل سقطرى،اولا كون علاقاتك مع الإماراتيين لأنك لازلت دخيل بنظرهم،فما بالك بسقطرى التي تعتبركم محتلين وغزاة. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 4, 2018

ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق أن الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات، ثاني أكبر قوة في التحالف العربي "لدعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية، تفاقم منذ عام بعد إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمحافظ عدن المحسوب على أبو ظبي، عيدروس الزبيدي، فيما اتهم عدد من الوزراء اليمنيين، ولأول مرة منذ أشهر خلت، الإمارات بدعم ما أسموها بالجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.