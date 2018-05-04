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21:33 04 مايو/ أيار 2018
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    سد النهضة

    غدا... استئناف مفاوضات سد النهضة

    © AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER
    العالم العربي
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    قال مسؤول في وزارة المياه السودانية، اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، إن مفاوضات سد النهضة يتم استئنافها غدا السبت في إثيوبيا.

    الخرطوم — سبوتنيك. وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية السودانية، محمد عبد الرحيم جاويش، أن المفاوضات ستكون على مستوى وزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان وكذلك اللجنة الفنية الثلاثية.

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    تصريحات جديدة للبشير بشأن أزمة سد النهضة
    وتوقع محمد عبد الرحيم جاويش أن تشارك في المفاوضات الشركة الاستشارية الفرنسية التي تعاقدت معها الدول الثلاث لإجراء دراسات حول ملء البحيرة وتأثير ذلك على دولتي السودان ومصر.

    وكان الرئيس السوداني عمر البشير أكد أن بلاده تتفق تماما مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وأن حصة مصر من مياه نهر النيل لن تتأثر بإنشائه، فيما قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد اليمين، إن بلاده تعمل على خفض الجوانب السلبية لسد النهضة في محاولة لعدم الإضرار بمصالح الدول الصديقة.

    وقال أبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس مع الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، "الأمر الأكثر أهمية هو خفض الجانب السلبي للمشروع، ونحن نعمل على ذلك لحماية مصالح الدول الصديقة".

    وأضاف "ليس لدينا أي نية للإضرار بالسودان أو مصر".

    سد النهضة الإثيوبى
    © AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER
    مصدر يكشف حقيقة "اتفاق عسكري" بين السودان وإثيوبيا لحماية سد النهضة
    بينا أكد البشير أن بلاده تتفق تماما مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، قائلا "نحن متوافقون تماما مع إثيوبيا منذ أن كان سد النهضة فكرة، وتبين لنا أن آثار السد الموجبة أكثر من السالبة".

    وأشار البشير إلى أن "السد يهم 3 دول، منها مصر، وبالنسبة لنا هناك التزام قاطع بأن حصة مياه أخوتنا في مصر لن تتأثر بالسد".

    أكد بنك التنمية الإثيوبي أن الأموال التي جمعها الشعب الإثيوبي من خلال شراء سندات سد النهضة ساهمت في وصول بناء السد إلى 66 %.

    وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد 29 أبريل/ نيسان، إن إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة، مضيفا: "علينا إسراع وتيرة المفاوضات لإنهاء الجانب الفني في فترة قصيرة".

    انظر أيضا:

    البشير: نتوافق مع إثيوبيا حول سد النهضة وحصة مصر لن تتأثر بإنشائه
    تصريحات جديدة للبشير بشأن أزمة سد النهضة
    انتهاء 66 % من بناء سد النهضة
    مصدر يكشف حقيقة "اتفاق عسكري" بين السودان وإثيوبيا لحماية سد النهضة
    وزير الري السوداني: اجتماع مرتقب لمخابرات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن "سد النهضة"
    شكري: إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة وعلينا إسراع وتيرة المفاوضات
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