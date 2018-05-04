مقتل عسكريين سعوديين بكمين لـ"أنصار الله" جنوبي المملكة

صنعاء — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي "أنصار الله" نصبوا اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، كميناً لآلية عسكرية سعودية غرب موقع المبخرة الجنوبية في جيزان، أدى إلى إعطابها ومقتل طاقمها".

وأشار إلى "أن قصفاً مدفعياً شنه مسلحو أنصار الله على تجمعات للجيش السعودي في معسكر المعزاب ومجمع وعلان ومركز المهدف العسكريين وموقع المحطم في جيزان".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلق على أزمة الإمارات في سقطرى اليمنية

وأضاف "أن مسلحي أنصار الله أعطبوا جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير، كما قصفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في القلل السود والجمارك في المنفذ".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويتهم التحالف إيران بتزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة (دون طيار)، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وتعلن "أنصار الله" من حين لآخر أطلاقها صواريخ باليستية باتجاه أهداف سعودية، فضلا عن قتل جنود سعوديين على المناطق الحدودية.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.