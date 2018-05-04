قذيفة صاروخية تصيب جنديين يمنيين

قال مصدر محلي في محافظة شبوة اليمنية، اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، إن جنديين يمنيين أصيبا في هجوم مسلحين.

© AP Photo / ABD RAOUF ضابط سوداني كبير يتحدث عن انسحاب الجيش من التحالف العربي في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وأكد المصدر أن المهاجمين يعتقد أنهم تابعين لتنظيم "القاعدة" الإرهابي "المحظور في روسيا".

وأضاف المصدر أن مسلحين هاجموا مساء الجمعة بقذيفة صاروخية "آر بي جي"، حاجز تفتيش تابع لقوات النخبة الشبوانية في مدينة عتق عاصمة شبوة.

وأسفر الهجوم عن إصابة جنديين وتم نقلهما إلى المستشفى، في الوقت الذي عززت قوات النخبة فيه مواقعها لتعقب المهاجمين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/ آذار 2015، يقوم بعمليات عسكرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.