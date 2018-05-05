رغم الجهود السعودية... الطائرة الإماراتية الخامسة تهبط في جزيرة سقطرى

أرسلت الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الجمعة، خامس طائرة عسكرية إلى جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي.

وذكر مصدر حكومي يمني فضل عدم الكشف عن هويته، أن طائرة عسكرية إماراتية خامسة على متنها 4 عربات عسكرية، حطت في مطار جزيرة سقطرى اليمنية كما جاء على وكالة "الأناضول".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلق على أزمة الإمارات في سقطرى اليمنية

وأفاد مصدر محلي، في محافظة سقطرى لوكالة " سبوتنيك "، يوم أمس الجمعة، "بأن لجنة تضم مسؤولين عسكريين ترافقها قوة عسكرية سعودية وصلت على متن طائرة عسكرية إلى مطار الجزيرة".

ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق أن الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات، ثاني أكبر قوة في التحالف العربي "لدعم الشرعية" في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تفاقم منذ عام بعد إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمحافظ عدن المحسوب على أبو ظبي، عيدروس الزبيدي، فيما اتهم عدد من الوزراء اليمنيين، ولأول مرة منذ أشهر خلت، الإمارات بدعم ما أسموها بالجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.