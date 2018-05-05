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    هيلاري كلينتون نيكولا ساركوزي

    موقع أمريكي يرصد "قاموس الشيطان" الذي تسبب في إسقاط كلينتون وحليفها للقذافي

    © AP Photo / Francois Mori
    العالم العربي
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    رصد موقع أمريكي متخصص في التحليلات والتقارير السياسية الاستقصائية، ما وصفها بـ"أحلام الوقت الضائع"، التي كانت سببا في الحرب التي شنتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا على ليبيا، ومساعيها من أجل إسقاط الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

    نشر موقع "فير أوبزرفير" الأمريكي، تقريرا تضمن جملة من المقابلات حول نوايا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قبل شنهم حملة عسكرية ضد ليبيا.

    ونشر الموقع الأمريكي تقريره بعنوان "قرءات في قاموس الشيطان اليومي: كيف كانت الحرب الليبية "مثالية" بالنسبة لهيلاري كلينتون".

    أحلام الوقت الضائع

    نيكولاي ساركوزي والعقيد معمر القذافي
    © AP Photo / Francois Mori
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    وتحدث جلال هرشاوي، الباحث السياسي في باريس، والمطلع على كواليس الحرب التي تم شنها على ليبيا، قال في النسخة الفرنسية من الموقع، إن هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، حينها، كانت لديها "نوايا سرية" قبل شن حربها على ليبيا.

    وقال هرشاوي إن كلينتون كانت ترغب في أن تشن ما وصفته لمقربين منها "الحرب المثالية الليبرالية" على ليبيا.

    والمقصود هنا بمصطلح "المثالية"، أن تتمكن كلينتون من شن حرب سهلة ونظيفة وتحقق نتائج مثالية ملموسة، مثل قتل رأس النظام في ليبيا، معمر القذافي، ومعاقبة من تراهم مخطئين بالشكل المناسب والصحيح.

    أما عن الدوافع، فقال المحلل السياسي إن كلينتون، كانت بالفعل شرعت في حملتها للرئاسة الأمريكية، وكانت تسعى لأن تثبت أنه بصفتها زوجة رئيس سابق ووزيرة خارجية يمكنها أن تشن تلك الحرب "المثالية" وتخرج بأكبر المكاسب في أسرع وقت.

    سمسار الفساد

    أما عن دوافع باقي أطراف الحرب، فتحدث التقرير، الذي أعده بيتر إساكسون، الكاتب والباحث الأمريكي المقيم في فرنسا، فتطرق إلى الموقف الفرنسي، وتحديدا دوافع الرئيس الفرنسي حينها، نيكولا ساركوزي.

    وأشار إساكسون إلى أن ساركوزي ينظر إليه على أنه "سمسار الفساد"، نظرا للعمليات المشبوهة العديدة التي تورط فيها، بحسب ما نشره أيضا موقع "أوبين سورس إنفستيجات" المتخصص في التحقيقات الاستقصائية الأمريكي.

    معمر القذافي
    © AP Photo / Seth Wenig
    تفاصيل تظهر للمرة الأولى عن الصفقة السرية بين القذافي وساركوزي
    وأوضح التقرير أن ساركوزي كان ينظر إلى الحرب في ليبيا على أنها "فرصة ذهبية" لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

    وأول أهداف ساركوزي، وفقا للتقرير، هو أن تلك الحرب ستكون بمجرد دعاية مجانية لطائرات الرافال الفرنسية، التي لم تتمكن من تحقيق أي مبيعات آذك قبل تلك العمليات.

    وتحليقها فوق الأجواء الليبية، وتحقيقها نجاحات عسكرية، مكنت فرنسا من جذب عدد من العملاء وإبرام صفقات لتوريدها إلى مصر والهند وقطر.

    كما أن الحجر الثاني، يتمثل في أنه سعى لتدارك "أخطائه السابقة"، التي وقع فيها خلال ثورتي مصر وتونس، وسعى أن يظهر كأنه مؤيد للديمقراطية، للتغطية على العلاقات المريبة والصفقات المشبوهة التي كان يبرمها مع القذافي نفسه.

    وأشار التقرير إلى أنه بالفعل يمكن أن تكون تلك الحرب "مثالية" بالنسبة لساركوزي، ولكن "المثالية" هنا يختلف معناها، فمعناها بالنسبة للرئيس الفرنسي حينها، بأنها حرب "مؤيدة للديمقراطية"، حتى لو كان يعلم أنها مزيفة، وحرب للترويج للسلاح ولدفن أي تاريخ علاقات أسود يمكن أن ينغص على ساركوزي حياته.

    ونشر التقرير نص رسالة بريد إلكتروني مرسلة من الصحفي والمحلل الأمريكي سيدني بلومنتال، الذي يوصف بالمقرب من هيلاري كلينتون والمساعد السابق للرئيس الأمريكي بيل كلينتون، أرسلها إلى كلينتون، قبيل الإعلان عن الحرب في ليبيا.

    وقال بلومنتال صراحة في تلك الرسالة:

    "من الأسباب الرئيسية لحرص ساركوزي على تلك الحرب، هو التخلص من صديقه  السابق (القذافي)".

    وتابع قائلا

    "كما أنه يمتلك عدة أسباب أخرى، منها رغبته في عودة فرنسا قوة فرانكوفونية مهيمنة في أفريقيا".

    كما أبلغ بلومنتال كلينتون في الرسالة أنه يعلم "خطة القذافي السرية"، التي يستهدف فيها فضح علاقاته المالية المشبوهة مع ساركوزي لعقابه على خوض تلك الحرب.

    سيف الإسلام القذافي
    © AP Photo / Dario Lopez-Mills
    أدلة وتسجيلات... سيف الإسلام القذافي يفجر مفاجأة في أول حوار بعد إعلان ترشحه
    وكانت تحقيقات فرنسية قد انطلقت في عام 2013، واعتقل بسببها رجل أعمال فرنسي في بريطانيا، بسبب الاشتباه في تحويله أموال من القذافي لتمويل حملة ساركوزي، وهو ما نفاه الرئيس الفرنسي الأسبق، حيث قال لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ساركوزي: "كيف يمكن اتهامي بتفضيل مصالح الدولة الليبية وأنا من حصل على تفويض من الأمم المتحدة لضرب الدولة الليبية بزعامة القذافي ومن دون انخراطي السياسي لكان هذا النظام مازال قائماً". 

    يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خضع لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات إليه بمزاعم تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية، ووجه القضاء وجه الفرنسي اتهامات إلى ساركوزي بشأن قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية، وتتعلق التهم التي يحقق بها معه بـ"التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية"، و"إخفاء أموال عامة ليبية" و"الفساد السلبي".

    وأفرج عن ساركوزي، بعد التوقيف الاحتياطي الذي استمر لـ26 ساعة، وإخضاعه ليومين من الاستجواب بشأن تمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.

    انظر أيضا:

    من دفاتر "الناتو" السرية... موقع أمريكي يتحدث عن سبب "جنون" ساركوزي للحرب في ليبيا وقتل القذافي
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