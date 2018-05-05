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11:29 05 مايو/ أيار 2018
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    أفراد الجيش التركي

    العراق يجدد موقفه الرافض لوجود أي قوات أجنبية على أراضيه

    © AP Photo / Emrah Gurel
    العالم العربي
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    جدد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري تأكيده رفض وجود أي قوات أجنبية على أراضي بلاده، مشددا على أن بغداد متمسكة بإقامة أفضل علاقات مع تركيا.

    بغداد — سبوتنيك. وقال الجعفري، بحسب موقعه الرسمي اليوم السبت، خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة إن "العراق متمسك بإقامة أفضل العلاقات مع تركيا على أساس حُسن الجوار، ورفض تواجد أي قوات على أراضيه تقوم بزعزعة أمن واستقرار البلدين، والمنطقة".

    رجب طيب أردوغان
    © REUTERS /
    أردوغان: قد ندخل سنجار في أي وقت

    وأعرب الجعفري عن "شكره وتقديره لمواقف تركيا الداعمة للعراق في تقديم المُساعَدات الإنسانية، والمساهمة الفاعلة في مُؤتمَر الكويت الدوليِّ لإعادة إعمار العراق"، موضحا "لا يزال العراق يتطلـع لوقوف الدول الصديقة إلى جانبه، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثماري؛ لما له من أثر كبير في تعميق العلاقات، وتفعيل المصالح المُشترَكة".

    وقال جاويش أوغلو إن بلاده "تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع العراق، واستمرار الحوارات؛ لما فيه مصلحة البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب"، متابعا "يهمنا أمن، واستقرار العراق، وشاركنا في اجتماع الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وساهمنا بخمسة مليارات دولار".

    ولفت جاويش أوغلو إلى أن تركيا قدمت الكثير من المساعَدات الإنسانية للنازحين، مؤكدا "مستمرون بدعم العراق في القضاء على الإرهاب، ونسعى إلى تعميق العلاقات الأخوية مع العراق في مختلف المجالات".

    وتنفذ تركيا غارات جوية على أهداف في شمالي العراق تقول إنها تستهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه على قائمة المنظمات الإرهابية.

     وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في آذار/مارس الماضي إنه يعتزم تنفيذ عملية برية في منطقة سنجار، شمالي العراق، لطرد المسلحين الأكراد منها، وهو ما أدانته الحكومة العراقية.

    انظر أيضا:

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    قائممقام سنجار يكشف حقيقة انسحاب حزب العمال الكردستاني
    حزب العمال الكردستاني ينسحب من قضاء سنجار شمالي العراق
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    حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل 18 جنديا تركيا بمواجهات قرب الحدود العراقية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, إبراهيم الجعفري, تركيا, العراق
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