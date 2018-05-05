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13:08 05 مايو/ أيار 2018
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    إبراهيم الجعفري

    وزير الخارجية العراقي يصل عمّان مساء السبت في زيارة رسمية

    © AFP 2018 / Atta Kenare
    العالم العربي
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    يصل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم السبت، في زيارة رسمية.

    عمان- سبوتنيك. وأبلغ مصدر أردني مطلع، وكالة "سبوتنيك"، أن الوزير الجعفري "سيصل مساء اليوم إلى عمان في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره الأردني أيمن الصفدي".

    ابراهيم الجعفري
    © Sputnik . Riyadh Al-Qaisi
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    وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير صحافية أن مباحثات الوزيرين الصفدي والجعفري، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف الصعد، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف".

    كان الأردن عين سفيرا له في العراق مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد أن سحب سفيره عام 2014.

    كما شهد العام 2017 تقاربا أردنيا عراقيا، تمثل في زيارات متبادلة للمسؤولين العراقيين والأردنيين. كما شهد صيف العام 2017 إعادة افتتاح معبر طريبيل الرابط بين البلدين، بعد أن ظل مغلقا لأكثر من عامين، على خلفية انتشار مسلحي تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] على الحدود العراقية المحاذية للأردن.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, إبراهيم الجعفري, العراق, الأردن
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