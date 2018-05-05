وزير الخارجية العراقي يصل عمّان مساء السبت في زيارة رسمية

يصل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم السبت، في زيارة رسمية.

عمان- سبوتنيك. وأبلغ مصدر أردني مطلع، وكالة "سبوتنيك"، أن الوزير الجعفري "سيصل مساء اليوم إلى عمان في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره الأردني أيمن الصفدي".

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وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير صحافية أن مباحثات الوزيرين الصفدي والجعفري، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف الصعد، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف".

كان الأردن عين سفيرا له في العراق مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد أن سحب سفيره عام 2014.

كما شهد العام 2017 تقاربا أردنيا عراقيا، تمثل في زيارات متبادلة للمسؤولين العراقيين والأردنيين. كما شهد صيف العام 2017 إعادة افتتاح معبر طريبيل الرابط بين البلدين، بعد أن ظل مغلقا لأكثر من عامين، على خلفية انتشار مسلحي تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] على الحدود العراقية المحاذية للأردن.