الخارجية العراقية: جهودنا كللت بالنجاح في إبعاد إسرائيل عن مقعد مجلس الأمن

قالت وزارة الخاريجة العراقية في بيان لها صباح اليوم السبت 5 مايو / أيار، إن جهود وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس لجنة التصدي لترشح إسرائيل لشغل مقعد في مجلس الأمن للأعضاء غير الدائمين، والمنبثقة عن الجامعة العربية كللت بالنجاح.

وتابعت الخارجية بحسب البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن "وزير الخارجية قام بتوجيه خطابات لنظرائه من العرب والأجانب على الصعيد الإقليمي والدولي، وحثهم على التصدي لترشح "القوة القائمة بالاحتلال" لشغل مقعد مهم في مؤسسة دولية تعنى بحفظ الأمن والسلم الدوليين، مما يعرض مصداقيتها للخطر بسبب الممارسات والانتهاكات الخطيرة التي ينتهجها الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية للمسلمين والمسيحيين".

وكانت إسرائيل أكدت انسحابها من السباق للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي في 2019 — 2020.

وجاء في بيان للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة: "بعد المشاورات مع الشركاء، بمن فيهم أصدقائنا، قررت دولة إسرائيل سحب ترشيحها للمقعد في مجلس الأمن الدولي".

وكانت إسرائيل تنافس كل من ألمانيا وبلجيكا في السباق على مقعدين في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، بينهم 5 أعضاء دائمين.

وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 5 أعضاء غير دائمين جدد الشهر المقبل يونيو / حزيران، للحصول على المقاعد في مجلس الأمن لمدة عامين اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني عام 2019.