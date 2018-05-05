الجيش السوري يحرر الجزء الجنوبي من الحجر الأسود بالكامل ويتابع تقدمه

حققت وحدات الجيش السوري تقدما كبيرا في عملياتها على التنظيمات الإرهابية المنتشرة في حي الحجر الأسود وذلك بعد فرض سيطرتها الكاملة على الجزء الجنوبي من الحي في خطوة جديدة باتجاه إعلان جنوب دمشق خالية من الإرهاب.

وحررت وحدات من الجيش الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود بشكل كامل بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيه وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد كما ذكرت وكالة "سانا".

وتقوم عناصر الهندسة حاليا بتمشيط الجزء المحرر بهدف تأمينه وتطهيره بشكل كامل من مخلفات الإرهابيين الذين يعمدون إلى تفخيخ المنازل وزرع الألغام في الشوارع ومداخل الجادات السكنية لعرقلة تقدم وحدات الاقتحام في الجيش.

© Sputnik . Igor Russak إعصار ناري يضرب قناصي "داعش" في سوريا (فيديو)

وبعد تأمين وحدات الجيش للجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود تركز عملياتها على جزئه الشمالي الملاصق لمخيم اليرموك حيث تخوض منذ صباح اليوم اشتباكات عنيفة على عدة محاور وتتقدم بشكل مدروس ومخطط وسط حالة من الانهيارات والذعر في صفوف الإرهابيين بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها وتضييق الخناق عليهم.

وترافقت اشتباكات وحدات الجيش البرية ضد الإرهابيين بغارات جوية للطيران الحربى ورمايات مدفعية على محاور تحركهم وطرق إمدادهم ما أدى إلى تكبيدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وتنفذ وحدات الجيش منذ عدة أيام عملية عسكرية لإنهاء الوجود الإرهابي من جنوب دمشق تمكنت خلالها من السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بالتوازى مع إخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمالي سوريا.