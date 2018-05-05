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    الرياض، السعودية 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    5 معلومات عن نوف الراكان الرئيسة التنفيذية للاتحاد السعودي للأمن السيبراني

    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    أعلن المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، تعيين نوف عبد الله الراكان، رئيسا تنفيذيا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

    وهذه 5 معلومات عن نوف الراكان ذكرتها صحيفة عكاظ السعودية:

    محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى فرنسا
    © REUTERS / POOL
    تفاصيل خطة ابن سلمان التي ستكلف 130 مليار ريال
    1) تملك خبرة 14 عاما في قطاع الأعمال وإدارة المشاريع.

    2) هي خريجة جامعة جورج واشنطن زمالة إدارة المشاريع، وبرنامج وندسور للقيادات الدولية الشابة في بريطانيا.

    3) بدأت مسيرتها العملية بالتجارة المبكرة وهي في عمر 19 عاما، كما أنها عملت في عدة جهات، وتدرجت في المناصب، حتى كانت أول وأصغر سيدة تؤسس وترأس إدارة في القطاع المصرفي، وعملت لفترة محددة بمكتب الأمم المتحدة في الرياض، ثم تفرغت للعمل الحر.

    4) تعد رائدة في العمل التطوعي، من خلال الغرف التجارية التي ترأست عدة لجنان، ومجالس أعمال بها، فيما شغلت مقعد السعودية في لجنة تطوير المرأة العربية، ممثلة لقطاع الأعمال في المملكة في منظمة العمل العربي.

    5) فازت بجائزة المرأة 2016 لدورها وإسهاماتها في دعم قضايا الطفل والمرأة، وكرمتها غرفة الرياض 2017، لدورها المتميز والفاعل في دعم وتطوير وضع المرأة في قطاع الأعمال.

    وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرا ملكيا، في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بإنشاء هيئة باسم (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني)، ترتبط به شخصيا، والموافقة على تنظيمها، وتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان رئيسا لمجلس إدارتها.

    وفي أول تعليق لرئيس الهيئة الجديد رفع العبيان الشكر إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة صدور هذا الأمر.

    الممثلة الأمريكي كاتي هولمز
    © AP Photo / Evan Agostini
    السعودية تستعين بـ كاتي هولمز وتيري هنري للترويج لـ"صورة المملكة" (فيديو+صور)
    ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم كلا من: رئيس أمن الدولة، ورئيس الاستخبارات العامة، و نائب وزير الداخلية، ومساعد وزير الدفاع، مؤكداً أن ما حظي به مشروع إنشاء الهيئة من اهتمام من القيادة السعودية وصدور الإرادة الملكية الكريمة بارتباطها بالملك وجعلها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه بهدف تعزيز الأمن السيبراني للدولة حماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضح أن الهيئة ستباشر اختصاصاتها التنظيمية والتشغيلية في مجال الأمن السيبراني، الهادف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، مراعية في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات، ومستهدفة التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال انطلاقاً مما تضمنته "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

    وقال إن الهيئة ستضع على رأس أولوياتها استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والطموحة وتأهيلها وتمكينها، وبناء الشراكات مع الجهات العامة والخاصة، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني للإسهام في تحقيق نهضة تقنية تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني للمملكة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأمن السيبراني, الأمن السيبراني, سعود القحطاني, السعودية
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