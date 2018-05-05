افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للملك توت عنخ آمون بالقاهرة

بدأت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الرابع للملك توت عنخ آمون، تحت عنوان "آثار توت عنخ آمون: الأسلحة والتماثيل" بحضور وزير الآثار الدكتور خالد عناني وبرئاسة الدكتورة فايزة هيكل استاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومشاركة أهم علماء الآثار في العالم.

حضر الافتتاح عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والدكتور محمد ابراهيم، ومدير المعهد الألماني، ومديرة المتحف المصري ببرلين، ومدير مركز البحوث الأمريكي، ومجموعة من علماء الآثار من دولة األمانيا والنمسا وإيطاليا والنرويج وأمريكا.

© Photo / المكتب الإعلامي لوزارة الآثار المصرية بالصور... استقبال العجلة الحربية والسرير الجنائزي الثالث للملك توت عنخ آمون

وخلال كلمته الافتتاحية والتي وصل "سبوتنيك" نسخة منها، اليوم السبت، 05 مايو/أيار، 2018، أكد العناني علي التزام وزارة الآثار بالجدول الزمني المحدد للافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير، والتي سوف تشهد افتتاح مرحلة هامة جدا تضم آثار توت عنخ آمون، لافتا إلى أنه ليس مجرد متحف لعرض القطع الأثرية بل أكثر من ذلك بكثير فهو مجمع ثقافي بحثي علمي عالمي يضم مخازن ومعامل وقاعات للمؤتمرات وسوف يكون قبلة للباحثين الأثريين من العالم أجمع لدراسة الآثار.

وأكد العناني أنه تم إنجاز أكثر من 70% من المتحف كما تم نقل 43257 قطعه أثرية من معروضاته، بالإضافة إلي نقل عدد 4549 من إجمالي خمسه آلاف قطعة للملك توت عنخ آمون.

وأشار وزير الآثار إلي أنه بمناسبة افتتاح المؤتمر اليوم سوف يشهد العالم استقبال العجلة الحربية السادسة والأخيرة للملك توت عنخ آمون والتي كانت معروضه داخل المتحف الحربي إلي داخل المتحف المصري الكبير ليعرض ولأول مرة العجلات الست الخاصة بالملك في مكان واحد عند الافتتاح الجزئي للمتحف آخر هذا العام.

© Sputnik . دميتري كوروبينيكوف اكتشاف "مذهل" عن الملك الشاب توت عنخ آمون

كما ألقى زاهي حواس محاضرة عن اكتشاف مقبرة الملك الشاب وآخر الدراسات العلمية التي قام بها مع فريق من العلماء لمعرفة سبب وفاته وأفراد عائلته، كما تم عرض فيلم تسجيلي قصير حول المتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش علي مدار ثلاثة أيام محاضرات لباحثين أثريين متخصصين من الجامعات المصرية وثمانية دول أجنبية ليقدموا آخر ما توصل إليه العلم والجوانب الأثرية للتماثيل والأسلحة الخاصة بالملك توت غنخ آمون، وأعمال ترميم الدروع، والنقل الآمن للعجلات الحربية.