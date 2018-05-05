صحفي يمني: لا يوجد أسباب لاحتجاز بن دغر في سقطرى

قال الكاتب الصحفي اليمني، سام غباري، إنه لا يوجد توتر بين الحكومة اليمنية والإمارات، لكن هناك سوء فهم عن تواصل حقيقي داخل التحالف العربي.

وذكر الصحفي اليمني، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أن هناك سوء فهم داخل التحالف "من أجل إيجاد الحلول الكاملة للإشكاليات العالقة بين الرئاسة اليمنية والإمارات حول مواقف متباينة معينة، وليس هناك خلافات جذرية عميقة".

© AP Photo / Kamran Jebreili أول تعليق إماراتي على التدخل السعودي في أزمة سقطرى

وأشار أن "هناك توحد حقيقي حول سبب المشكلة داخل اليمن وهي حرب الحوثيين ضد الحكومة الشرعية، وبالتالي أي قضايا خلافية أخرى أو أي نزاع يمكن تسميته بالنزاع داخل الصلاحيات المقررة للتحالف العربي والحكومة الشرعية. ويمكن التفاوض حوله والجلوس مع الإمارات لنزع أي أسباب يمكن أن تؤدي إلى خلاف أعمق مما هو موجود حاليا".

ونفى غباري أن يكون رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر قد تم احتجازه من قبل قوات إماراتية في جزيرة سقطرى، قائلا "رئيس الوزراء ماض وحكومته في سقطرى وليس هناك أي أسباب للاحتجاز".

وأوضح أن المملكة العربية السعودية أرسلت لجنة لبحث وتقصي الحقائق داخل الجزيرة، للوقوف على ما تم اعتباره سوء فهم من وصول قوات إماراتية، ومعرفة طبيعة هذه القوات وسبب دخولها المنطقة خصوصا مع وجود الحكومة داخل الجزيرة.

وأكد الصحفي ضرورة أن يقف التحالف العربي وقفة جادة مع الحكومة اليمنية ويعزز دورها، لكي تسطيع أن تستمد قوتها وشعبيتها لتحرير العاصمة صنعاء، بعيدا عن المشاكل التي تتعرض لها حول سلطتها في عدن أو سقطرى أو أي مكان آخر.