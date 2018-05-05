ببدلة رسمية… مبارك يحتفل بعيد ميلاده الـ90

احتفل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك بعيد ميلاده التسعين وسط حضور عدد من أفراد عائلته.

وظهر مبارك في صورة جديدة مرتديا بدلة رسمية مع ابنه علاء، وحفيده عمر علاء الذي احتفى بجده في الصورة ونشرها على حسابه بموقع "إنستغرام"، معلقا: "عيد ميلاد سعيد جدو".

وتفاعل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين النشطاء وتخطت التعليقات الآلاف خلال دقائق معدودة.

ونشرت صحيفة "الوطن" المصرية مقطع فيديو لما يبدو أنه احتفالا من أهالي كفر مصيلحة، مسقط رأس مبارك، بعيد ميلاده.

يذكر أن حكم مبارك لمصر الذي امتد لأكثر من 30 عاما، انتهى بثورة 25 يناير، وأدين الرئيس الأسبق في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ. وحصل مبارك على براءة من جميع التهم الموجهة إليه.