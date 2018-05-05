البرلمان العربي يناقش نتائج القمة العربية في الرباط

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اجتماعات جلسته الرابعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو/ أيار، بمقر مجلس المستشارين المغربي في العاصمة المغربية الرباط.

وقال البرلمان في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن انعقاد الجلسة بالمملكة المغربية يأتي تعزيزا للعلاقات البرلمانية العربية، وبناء على التعاون، والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس المستشارين المغربي.

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تركز الجلسة على تطورات الأوضاع العربية الراهنة، ونتائج أعمال القمة العربية ، التي عقدت بالظهران في المملكة العربية السعودية "قمة القدس"، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وستعقد لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع اجتماعاتها يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو الجاري، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي مشروع التقرير الدوري للحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التكامل الاقتصادي العربي وخطة عملها لدور الانعقاد الثاني، ومتابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الثالث وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة، فيما ستستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مسودة "تقرير حالة حقوق الإنسان فى العالم العربي لعام 2017"، ومشروع رؤية برلمانية حول: تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان، فيما ستناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب خطط عملها بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، ومتابعة الترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب.

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ويعقد مكتب البرلمان العربي اجتماعه الثامن والتاسع، اليوم السبت وغدا الأحد، على أن يعقد اجتماعه العاشر عشية انعقاد الجلسة الرابعة للبرلمان العربي لإقرار جداول أعمال الجلسة، التي ستعقد صباح يوم الأربعاء 9 مايو.

كما ستُعقد يوم الاثنين الموافق 7 مايو، اجتماعات اللجان النوعية، حيث تجتمع لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، كما ستجتمع اللجنة المعنية بمتابعة إصلاح منظومة العمل العربي المشترك، ولجنة الدول العربية الأقل نموا، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي.

ومن المقرر أن ترفع هذه اللجان تقاريرها للبرلمان العربي في جلسته العامة لمناقشتها والنظر في إقرارها.