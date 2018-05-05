وزير النقل اليمني: مليشيا الحوثي تهدد ‏بتفجير 19 سفينة محملة بالوقود

اتهم وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، جماعة "أنصار الله" بمنع 19 سفينة نفطية في منطقة المخطاف بميناء الحديدة من تفريغ حمولتها والتهديد بتفجيرها.

وقال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، إن "مليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، هددت ‏بتفجير 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء ‏الحديدة، بعد أن منعتها من دخول الميناء لتفريغ ‏حمولتها".

وأشار الجبواني في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن هذه السفن "تحمل أكثر من 200 ألف طن من الوقود، وهذا التصرف يعد ‏فاشيا ويدل على همجيتها ومدى الإجرام الذي ‏وصلت إليه".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad السعودية تتهم "أنصار الله" باحتجاز 19 سفينة نفطية

وأضاف أن "مليشيا الحوثي، باتت تشكل خطرا لا ‏يقتصر على اليمن وحسب بل على الإقليم والعالم ‏والإنسان والبيئة والممرات الدولية والتجارة ‏العالمية".‏

وحمل الوزير الجبواني "المليشيا الحوثية، المسؤولية ‏الكاملة على مثل هذه التصرفات"، داعيا المجتمع ‏الدولي "للتحرك العاجل لإيقاف الكارثة"، على حد قوله.

وأكد "‏استعداد ميناء عدن لاستقبال السفن التي تحتجزها ‏المليشيا وتوزيع حمولتها من الوقود على مختلف ‏أنحاء البلاد".‏

وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اتهم جماعة "انصار الله" اليمنية باحتجاز أكثر من 19 سفينة تنقل مشتقات نفطية.

وقال آل جابر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن يتابع بقلق عميق احتجاز الحوثيين أكثر من 19 سفينة لنقل المشتقات النفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرتهم ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم خلو الميناء في الوقت الراهن.