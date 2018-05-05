مئوية الشيخ زايد تعود بـ 1.6 مليار درهم على موظفي البلاد

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، ولكافة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

وجاء هذا الأمر الرئاسي احتفالا بذكرى مئة عام على ميلاد والده، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة والتي تصادف السادس من أيار/ مايو الجاري.

ونقلت وكالة "أنباء الإمارات"، عن الشيخ خليفة بن زايد، قوله، "تحتفل الإمارات وشعبها، ويحتفل معها كل محب للإمارات، بمئوية زايد هذا العام، ونحتفي بهذه المئوية بشكل خاص في 6 مايو 2018 ذكرى مولد المؤسس".

من جهته أشاد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوجيهات رئيس الدولة، وقال: "مئوية زايد هي مناسبة تاريخية إماراتية، وسيبقى شعب الإمارات وفيا لذكرى زايد".

وتنص توجيهات رئيس دولة الإمارات على الانتهاء من صرف المكافأة قبل عيد الفطر المبارك، تسهيلا على المواطنين قبل حلول هذه المناسبة.

وفقا للوكالة الرسمية فإن القيمة العليا للمكافأة على الراتب 50 ألف درهم (13.66 ألف دولار أمريكي) كحد أقصى، فيما تبلغ القيمة الدنيا لها 5 آلاف درهم (1.366 ألف دولار).

© Sputnik . Chris Wattie صورة نادرة لرئيس وزراء كندا مع الشيخ زايد

وتبلغ القيمة الإجمالية للمكافأة، التي أمر بصرفها رئيس دولة الإمارات 1.6 مليار درهم، ما يعادل 437 مليون دولار أمريكي، تصرف لمرة واحدة.

وولد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، في 6 أيار/ مايو 1918، وتوفى في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.

وعمل على توحيد الإمارات السبع (أبو ظبي — دبي — الشارقة — عجمان — أم القيوين — الفجيرة — رأس الخيمة)، وتحقق له ذلك في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1971، منشئا بذلك أول دولة فيدرالية عربية.

وكان له، إلى جانب أمير الكويت، الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، الدور الأكبر في إنشاء مجلس التعاون الخليجي، واستضافت بلاده أول اجتماع قمة للمنظومة في أبوظبي، في 25 أيار/ مايو 1981.

وكان للشيخ خليفة بن زايد دورا مهما في حل الخلاف الحدودي بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة وسلطنة عمان، وكذلك في حل خلاف بين مصر وليبيا.