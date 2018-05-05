قتلى وجرحى في انفجار وسط قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة وصول جثامين عدد من القتلى والجرحى إلى المستشفيات، إثر انفجار وقع في وسط قطاع غزة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال القدرة عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "وصول عدد من الشهداء أشلاء من منطقة الوسطى، جاري تحديد العدد والتعرف على الأسماء"، مشيرا إلى أن "مصابيين اثنين وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى".

وكانت وكالة "معا" الفلسطينية قد قالت إن "دوي انفجار قد سمع في منطقة دير البلح، وتصاعدت سحابة من الدخان في الأجواء".

#صور للدخان الذي تبع الانفجار الكبير في الزوايدة وسط قطاع #غزة وتسبب بوجود شهداء ومصابين pic.twitter.com/RVI6faywHZ — || غزة الآن || (@GazaNow) May 5, 2018

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د. اشرف القدرة: وصول عدد من الشهداء اشلاء من المنطقة الوسطى جاري تحديد العدد والتعرف على الاسماء.. — || غزة الآن || (@GazaNow) May 5, 2018

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أولي | 5 شهداء من كتائب الشهيد عز الدين #القسام في منطقة الزوايدة وسط قطاع #غزة, في الإنفجار الذي وقع قبل قليل — || غزة الآن || (@GazaNow) May 5, 2018

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يتبع…